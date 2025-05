Feuerwehreinsatz in Marbach

Ein Sattelzug ist am Sonntag im Energie- und Technologiepark in Marbach in Brand geraten. Die Ursache ist jedoch noch unklar. Der Fahrer wurde beim Löschversuch schwer verletzt.

Julia Amrhein 19.05.2025 - 14:18 Uhr

Der Fahrer eines Sattelzugs ist schwer verletzt worden, nachdem sein Fahrzeug am Sonntagnachmittag in Marbach in Brand geraten ist. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug im Heinrich-Hertz-Ring im Energie- und Technologiepark abgestellt worden, als es gegen 15.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer fing.