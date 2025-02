Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) bemerkt ein merkwürdiges Flacker am Fenster. Wie sich herausstellte, stand eine Hecke in Brand.

Julia Amrhein 07.02.2025 - 11:16 Uhr

Eine Thuja-Hecke ist Donnerstagnacht in der Milchgasse in Möglingen in Flammen aufgegangen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 23.15 Uhr ein merkwürdiges Flackern am Fenster seiner Wohnung wahrgenommen. Dem wollte er auf den Grund gehen und musste schließlich feststellen, dass die gut drei Meter hohe und etwa 20 Meter lange Hecke vor dem Haus brannte, woraufhin er den Notruf wählte.