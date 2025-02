Einer Autofahrerin sind am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in der Nähe der Käsberghalle in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) zwei Kinder aufgefallen, die mit Kartons hantierten. Wenig später schlagen Flammen hinter einer Paketstation hervor.

Julia Amrhein 21.02.2025 - 15:40 Uhr

Eine Zeugin hat am Donnerstag in Mundelsheim womöglich einen größeren Brand verhindert. Wie die Polizei mitteilt, waren der Frau gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Käsberghalle in der Karl-Epple-Straße zwei Kinder aufgefallen, die hinter der dortigen DHL-Packstation mit Kartons hantierten. Beim Wegfahren bemerkte die 25-Jährige dann noch, wie plötzlich Flammen hinter dem Automaten hervor schlugen – woraufhin sie die Feuerwehr alarmierte.