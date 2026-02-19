Ein Brand in Neckarweihingen drohte in der Nacht auf Freitag auf Autos und ein Haus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Freitag in Neckarweihingen verhindert, dass ein Heckenbrand auf parkende Autos und ein Haus übergreift. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte gegen 23.42 Uhr zunächst aufgrund eines „unklaren Brandereignis“, das sich vor Ort als eine Thuja-Hecke herausstellte, die auf einer Länge von etwa fünf Metern in Flammen stand.

 

Wärmebildkamera gegen Glutnester

Das Feuer drohte bereits auf ein angrenzendes Gebäude sowie auf mehrere am Straßenrand parkende Wagen überzugreifen, weshalb unverzüglich ein Löschangriff mit zwei Löschrohren aufgebaut und die Brandbekämpfung unter Atemschutz eingeleitet wurde, wie die Feuerwehr Ludwigsburg mitteilt. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden anschließend noch verbliebene Glutnester lokalisiert und gezielt gelöscht.

Unsere Empfehlung für Sie

Entsorgung im Winter empfohlen: „Die kranken Thuja-Hecken müssen raus“ – Hobby-Gärtner sollten jetzt handeln

Entsorgung im Winter empfohlen „Die kranken Thuja-Hecken müssen raus“ – Hobby-Gärtner sollten jetzt handeln

Braune Thuja-Hecken sind auch im Winter ein Problem, sagt Volker Kugel, früherer Chef des Blühenden Barocks in Ludwigsburg. Er rät zur raschen und fachgerechten Entsorgung.

Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Hinsichtlich der Brandursache und der Schadenshöhe hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet.