Ein Brand in Neckarweihingen drohte in der Nacht auf Freitag auf Autos und ein Haus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Julia Amrhein 19.02.2026 - 11:20 Uhr

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Freitag in Neckarweihingen verhindert, dass ein Heckenbrand auf parkende Autos und ein Haus übergreift. Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte gegen 23.42 Uhr zunächst aufgrund eines „unklaren Brandereignis“, das sich vor Ort als eine Thuja-Hecke herausstellte, die auf einer Länge von etwa fünf Metern in Flammen stand.