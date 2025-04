Feuerwehreinsatz in Poppenweiler

Ein Anwohner hat am Donnerstagmorgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in seiner Nachbarschaft in Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg) einen Brand bemerkt hatte. Derzeit ist noch unklar, wie genau es zu dem Feuer gekommen ist.

Julia Amrhein 24.04.2025 - 13:38 Uhr

Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in der Siegelhäuser Straße im Stadtteil Poppenweiler ausgerückt. Ein Anwohner aus dem nahe gelegenen Holzweg hatte gegen 4.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er das Feuer in der Nachbarschaft bemerkt hatte. Wie die Polizei mitteilt, hatte wohl zunächst lediglich eine Mülltonne gebrannt. Die Flammen waren dann allerdings auf den Dachvorsprung des Wohnhauses übergesprungen.