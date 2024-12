Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Botnang

In einem Wohnhaus neben einem Reiterhof bricht ein Brand aus. Die Feuerwehr rettet den einzigen Bewohner. Er kommt ins Krankenhaus, wo er wenig später stirbt.

kap/dpa 22.12.2024 - 08:26 Uhr

Ein 78-jähriger Bewohner ist nach einem Hausbrand am Samstagnachmittag in der Furtwänglerstraße in Stuttgart-Botnang gestorben. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Mann aus dem brennenden Nebengebäude eines Reiterhofs gerettet. Wie ein Polizeisprecher sagte, starb er im Krankenhaus. Ob die Todesursache tatsächlich mit dem Brand zusammenhänge, sei noch unklar.