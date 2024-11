Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Botnang

Die Feuerwehr wird am Samstagnachmittag zu einem Brand nach Stuttgart-Botnang gerufen. Die Einsatzkräfte löschen den Zimmerbrand, zwei Personen kommen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Matthias Kapaun 30.11.2024 - 21:25 Uhr

Zwei Personen sind am Samstagnachmittag bei einem Zimmerbrand in der Sommerhaldenstraße in Stuttgart-Botnang leicht verletzt worden.