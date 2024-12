Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Hausen

Eine Gartenhütte brennt in der Nacht zum Samstag in Stuttgart-Hausen komplett nieder. Die Feuerwehr löscht den Brand, die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Was bekannt ist.

Matthias Kapaun 01.12.2024 - 14:36 Uhr

Eine Gartenhütte auf einem Grundstück am Hausenring in Stuttgart-Hausen ist in der Nacht zum Samstag niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.