Ein Elektroauto fängt in einer Tiefgarage in Stuttgart Feuer. Es kommt zu einer massiven Rauchentwicklung. Der Brand ist unter Kontrolle, die Bevölkerung soll den Bereich jedoch meiden.

Matthias Kapaun 16.05.2025 - 10:58 Uhr

Stuttgart-Mitte - Ein Elektroauto ist am Freitagmorgen in einer Tiefgarage in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte an und musste die umliegenden Gebäude evakuieren. Der Einsatz ist noch im Gange. (Stand: 10.45 Uhr)