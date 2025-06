Am Sonntagabend wird die Feuerwehr in die Stuttgarter Innenstadt gerufen, nachdem es in einem Restaurant zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Was war passiert?

Gülay Alparslan 30.06.2025 - 11:16 Uhr

Zu einem Feuerwehreinsatz in einem Restaurant ist es am Sonntagabend in Stuttgart-Mitte gekommen. Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilt, meldeten mehrere Anrufer gegen 20.45 Uhr, dass Rauch aus einem Gebäude in der Schulstraße aufsteige. Einige Anrufer sollen zuvor ein Explosionsgeräusch gehört haben. Daraufhin alarmierte die Integrierte Leitstelle den zuständigen Löschzug der Feuerwache 1.