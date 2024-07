Die Feuerwehr rückt in der Nacht zum Freitag zu einem Dachstuhlbrand nach Mühlhausen aus. Beim Löschen machen die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung.

Matthias Kapaun 19.07.2024 - 06:27 Uhr

Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Freitag zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Schirmerstraße nach Stuttgart-Mühlhausen ausgerückt. Bei den Löscharbeiten, die am frühen Morgen weitestgehend beendet waren, fanden die Einsatzkräfte einen toten Mann.