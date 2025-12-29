Am ersten Weihnachtsfeiertag brennen Autos in Stuttgart-Nord. Die Feuerwehr kann gerade noch verhindern, dass der Brand auf ein Haus übergreift. Die Kripo sucht Zeugen.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages ein Jeep in Brand geraten, der in der Azenbergstraße im Stuttgarter Norden geparkt war. Auch ein Fiat wurde durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte laut Polizei, dass der Brand auf das Haus übergriff, vor dem die Autos geparkt waren. Es werden Zeugen gesucht.

Wie die Beamten berichten, wurden mehrere Anwohner gegen 4.55 Uhr auf das Feuer an dem Jeep aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Laut Feuerwehr stand das Auto bereits in Brand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der daneben geparkte Fiat 500 hatte bereits Feuer im Heckbereich gefangen. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden die Fensterrahmen einer Wohnung im Erdgeschoss beschädigt und es zersprang eine Fensterscheibe.

Hausbewohner mussten Fenster und Türen geschlossen halten

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an den Autos. Während der Löscharbeiten entwickelte sich dichter Rauch. Die Hausbewohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und in den Wohnungen zu bleiben, da sich der Hauseingang unmittelbar im Gefahrenbereich befand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 80.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.