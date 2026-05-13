Aus dem Keller eines Hotels dringt dichter Rauch in die Gänge und das Foyer. Alle Gäste müssen das Gebäude verlassen - und können auch nicht mehr zurückkehren

kap/dpa 13.05.2026 - 07:00 Uhr

Nach einem Brand in einem Hotel in der Kriegerstraße im Stuttgarter Norden sind alle Gäste umquartiert worden. Als die Feuerwehrleute am Dienstagabend gegen 20 Uhr angekommen seien, habe sich bereits dunkler Rauch aus dem Keller in mehreren Stockwerken ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Alle Hotelgäste hatten das Gebäude zuvor selbstständig verlassen können. Mehrere Menschen wurden demnach von Sanitätern untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.