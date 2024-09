Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Ost

Feueralarm in der Hackstraße im Stuttgarter Osten am Montagabend: Ein brennender Fahrradakku auf einem Balkon ruft die Feuerwehr auf den Plan.

Gülay Alparslan 09.09.2024 - 23:51 Uhr

Ein brennender Fahrrad-Akku hat am Montagabend in der Hackstraße im Stuttgarter Osten einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Pressestelle der Feuerwehr mitteilt, war das Feuer auf einem Balkon im vierten Stock eines fünfstöckigen Wohnhauses ausgebrochen. Nachdem der Wohnungsinhaber das Knistern seines Fahrradakkus gehört hatte, brachte er den Akku schnell ins Freie auf seinen Balkon. Dort begann der Akku zu brennen und setzte weitere Gegenstände in Brand. Die Bewohner riefen die Feuerwehr und verließen das Haus. Im fünften Stock des Mehrfamilienhauses befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine bettlägerige Person, die nicht selbstständig flüchten konnte.