Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Ost

In Stuttgart-Ost ist am Dienstagabend ein Gebäudebrand ausgebrochen. Die Rauchsäule ist von weitem zu sehen. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 09.07.2024 - 19:37 Uhr

Die Feuerwehr Stuttgart ist am Dienstagabend zu einem Brand in die Hackländerstraße in Stuttgart-Ost ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten sich gegen 19 Uhr zahlreiche Anrufer bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr und meldeten eine starke Rauchentwicklung mit Feuerschein im Bereich der Christuskirche in Stuttgart-Ost.