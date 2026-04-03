Am Freitag kommt es zu einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Rot. Die Feuerwehr rückt aus und kann den Brand unter Kontrolle bringen.
03.04.2026 - 23:12 Uhr
Zu einem Wohnungsbrand ist es am Karfreitag in Stuttgart-Rot gekommen. Wie die Pressestelle der Feuerwehr Stuttgart mitteilt, wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart am Abend über den Notruf 112 ein Brand in einer Erdgeschosswohnung gemeldet. Anrufer berichteten von offenen Flammen, die bereits aus den Fenstern schlugen. Zudem war laut Feuerwehr zunächst unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden.