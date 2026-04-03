Am Freitag kommt es zu einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Rot. Die Feuerwehr rückt aus und kann den Brand unter Kontrolle bringen.

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Karfreitag in Stuttgart-Rot gekommen. Wie die Pressestelle der Feuerwehr Stuttgart mitteilt, wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart am Abend über den Notruf 112 ein Brand in einer Erdgeschosswohnung gemeldet. Anrufer berichteten von offenen Flammen, die bereits aus den Fenstern schlugen. Zudem war laut Feuerwehr zunächst unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage und mehrerer Notrufe alarmierte die Leitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Zazenhausen, den Einsatzleiter im Direktionsdienst und Inspektionsdienst sowie den Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich laut Feuerwehr die gemeldete Lage: dichter Brandrauch drang aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung. Drei Trupps unter Atemschutz wurden zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Alle Bewohner hatten sich jedoch bereits selbstständig in Sicherheit gebracht, sodass keine Rettung von Personen notwendig war.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Durch den Einsatz eines mobilen Rauchschutzvorhangs an der Wohnungstür in Kombination mit maschineller Belüftung konnte der Treppenraum rauchfrei gehalten und eine Ausbreitung des Rauchs auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Am Einsatz beteiligt waren die Berufsfeuerwehr Stuttgart mit mehreren Löschzügen, Gerätewagen und dem Direktionsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Zazenhausen und Hedelfingen. Auch Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen waren vor Ort.