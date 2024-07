Am Dienstagmorgen rückt die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einem Neubau in der Nobelstraße in Stuttgart-Vaihingen aus. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

alp 11.07.2024 - 01:08 Uhr

Im Dachgeschoss eines Neubaus in der Nobelstraße in Stuttgart-Vaihingen ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Anrufer dort ein Feuer und eine massive Rauchentwicklung gemeldet.