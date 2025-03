Restaurant und Hotel nach Brand in Toilette evakuiert

Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Vaihingen

Am Dienstag kommt es zu einem Brand im Toilettenbereich eines Restaurants in Stuttgart-Vaihingen. Die Feuerwehr rückt mit starken Kräften aus und kann den Brand schnell löschen. Das Restaurant und ein nahe gelegenes Hotel müssen geräumt werden.

Matthias Kapaun 26.03.2025 - 08:41 Uhr

Wegen eines Brandes im Toilettenbereich eines Asia-Restaurants am Schwabenplatz in Stuttgart-Vaihingen mussten am Dienstagabend das Restaurant sowie ein nahe gelegenes Hotel evakuiert werden. Verletzt wurde bei dem Kleinbrand niemand.