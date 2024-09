Alle Hände voll zu tun hatten Anwohner, Polizei und Feuerwehr, um einen Brand in einer Garage unter Kontrolle zu bringen. Die Ursache ist vorerst unklar – wie auch in einem anderen Fall.

Auf etwa 30 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Wochenende beim Brand in einer Garage in Vaihingen entstanden war. Das Feuer in der Glockenblumenstraße war am Samstag gegen 23.50 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Anwohner entdeckten die Flammen und alarmierten die Einsatzkräfte über Notruf. Noch während die Feuerwehr auf der Anfahrt war, konnten die Anwohner und Polizeibeamte den Brand eindämmen. Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers hatte sich kein Auto in der Garage befunden – ein technischer Defekt durch ein Kraftfahrzeug scheidet als Ursache damit aus. Wohl aber befanden sich Kleinelektrogeräte, Putzlappen, Holzreste und Fahrräder in den Räumlichkeiten. Die Untersuchungen, was da wie in Brand geraten sein könnte, dauern an.

Ein weiterer Fall ist noch immer ungeklärt

Ermittlungen zur Brandursache können sich in solchen Fällen hinziehen. So ist ein anderer Garagenband im selben Stadtbezirk seit Ende Juni ungeklärt. In der Supperstraße im Stadtteil Rohr war am 29. Juni gegen 22.50 Uhr ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. In diesem Fall brannte ein Mercedes vollständig aus, auch die Garage wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wurde auf 40 000 Euro geschätzt. Auch hier war die Ursache nicht eindeutig – und sie ist es auch immer noch. Auf Nachfrage heißt es bei der Polizei, dass die Ermittlungen nicht abgeschlossen seien.