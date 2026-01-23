Erzieherinnen eines Kindergartens in Unteraichen hatten zunächst einen Stromausfall in mehreren Räumen bemerkt, dann Rauch. Sie sind mit den Kindern ins Freie geflohen.

Eine Rauchentwicklung hat im städtischen Kinderhaus Helme Heine in Unteraichen am Donnerstag für Aufregung gesorgt. Kurz nach 13 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte an den Birkacher Weg aus, nachdem der Brand eines Elektrokastens gemeldet worden war. Laut Polizei dürfte der Rauch durch einen technischen Defekt an einer Sicherung im Schaltschrank verursacht worden sein.

Allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Ursache noch an, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagt. Verletzt wurde niemand. Zwei Erzieherinnen aber erlitten wohl einen leichten Schock. Alle Kinder sowie das Kita-Personal hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Rettungskräfte eintrafen. Manuel Herre, Vorsitzender des Elternbeirates des Kindergartens, spricht von einem Schwelbrand in einem Unterverteiler der Elektrik, welcher einen Stromausfall verursacht habe.

Erzieherinnen verließen Kita in Unteraichen nach Brandgeruch

In einer Nachricht der Kita an alle Eltern heißt es, dass Kolleginnen zunächst einen Stromausfall in einigen Räumen bemerkt, dann einen leicht angebrannten Geruch und eine minimale Rauchbildung wahrgenommen hatten, woraufhin sie unverzüglich mit den Kindern das Kinderhaus verließen. Allerdings mussten laut Manuel Herre zunächst schlafende Kinder geweckt werden. Bis die Feuerwehr das Gebäude wieder freigegeben hat, mussten die Mädchen und Jungen dann in Hausschuhen und ohne Jacken im Garten bleiben. Was laut einem Feuerwehrsprecher eine übliche Vorgehensweise ist.

Eltern hegen nun den Verdacht, dass die Rauchentwicklung durch den wiederholten Einsatz von Heizlüftern verursacht wurde, was die alte Elektrik überlasten würde. Sie hoffen, dass von der veralteten Elektroinstallation keine weitere Gefahr ausgeht. Der Hintergrund: In dem Kindergarten wurde 2018 eine Pelletheizung eingebaut, die störanfälliger als andere Heizungen sein soll und schon mehrfach repariert wurde. Im Januar ist die Anlage laut Elternbeirat bereits drei Mal ausgefallen. Deshalb wurden vermehrt Heizlüfter in der Kita eingesetzt. Wegen der Probleme mit der Heizung wurde die Kita an einem Tag auch früher geschlossen, alle Kinder mussten abgeholt werden. Am vergangenen Dienstag hatte es laut Herre dann für die U3-Kinder überhaupt keine Betreuung gegeben.