Das jüngste Hochwasser hat einmal mehr gezeigt, welch wichtige Arbeit die Feuerwehren im Rems-Murr-Kreis leisten. Dazu braucht es eine moderne Ausrüstung – und dafür gibt es nun rund zwei Millionen Euro Fördermittel.

anc 21.08.2024 - 11:12 Uhr

Rund 61 Millionen Euro an Fördermitteln stehen in diesem Jahr für das Feuerwehrwesen in Baden-Württemberg zur Verfügung – zum Beispiel für die Beschaffung und Ausstattung von Einsatzfahrzeugen sowie Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern. Davon fließen laut einer Mitteilung des Landratsamtes Waiblingen mehr als zwei Millionen in den Rems-Murr-Kreis. Alle Anträge der hiesigen Feuerwehren seien ohne Abzüge bewilligt worden, heißt es vonseiten der Kreisbehörde.