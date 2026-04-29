Feuerwehrfest in Kernen Knoten stechen, Schlauch ausrollen: Feuerwehren messen sich im Fünfkampf
Showeinlage beim Feuerwehrfest in Kernen-Stetten: Am Samstagnachmittag wird es rund ums Feuerwehrhaus in der Bachstraße spektakulär.
Showeinlage beim Feuerwehrfest in Kernen-Stetten: Am Samstagnachmittag wird es rund ums Feuerwehrhaus in der Bachstraße spektakulär.
Feuerwehren aus dem Landkreis wie auch aus der gesamten Region Stuttgart können sich am kommenden Wochenende einer besonderen Herausforderung stellen: Sie haben die Chance, beim Feuerwehrfest in Kernen (Rems-Murr-Kreis) an einem Feuerwehr-Fünfkampf teilzunehmen.