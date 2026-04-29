Feuerwehren aus dem Landkreis wie auch aus der gesamten Region Stuttgart können sich am kommenden Wochenende einer besonderen Herausforderung stellen: Sie haben die Chance, beim Feuerwehrfest in Kernen (Rems-Murr-Kreis) an einem Feuerwehr-Fünfkampf teilzunehmen.

Der Wettkampf ist eine Showeinlage des Fests, das die Freiwillige Feuerwehr Kernen, Abteilung Stetten, am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Mai, rund ums Feuerwehrhaus in der Bachstraße 38 im Ortsteil Stetten ausrichtet. Zwei Tage lang erwartet die Besucher ein Programm aus Wettkampf, Vorführungen und Festbetrieb.

Fassanstich durch den Abteilungskommandanten

Den Auftakt machen am Samstag um 16.30 Uhr der Fassanstich und die offizielle Eröffnung durch den Abteilungskommandanten Paul Novokhatskiy und Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Ab 17.30 Uhr beginnt der Feuerwehr-Fünfkampf, die Siegerehrung folgt um 21 Uhr. Ab 22 Uhr öffnet die Schlauchbar mit DJ (Einlass ab 18 Jahren).

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit Frühschoppen und dem Aufbau der Spielstraße, die von der Jugendfeuerwehr betreut wird. Ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Feuerwehrgerätehaus, ab 14 Uhr spielt der Musikverein Stetten zur musikalischen Unterhaltung. Um 15 Uhr zeigt die Feuerwehr eine Schauübung. Den Abschluss bildet um 18 Uhr die Verlosung der Tombola.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt: Vom Grill kommen Würste, Steaks, Pommes, Flammkuchen und Pulled Pork, dazu gibt es Bier- und Weinausschank sowie Kuchen der Landfrauen Rommelshausen. Auch die Feuerwehr selbst zeigt sich zum Anfassen mit Vorführungen und einer Ausstellung.

Gewertet wird die Gesamtzeit: Das schnellste Team gewinnt

Beim bereits erwähnten Feuerwehr-Fünfkampf am Samstagabend treten die Mannschaften mit jeweils fünf Personen gegeneinander an. Jede Person übernimmt eine Disziplin: Ankleiden, Knoten stechen, Rollwagen ziehen, Schlauch ausrollen und die Bedienung eines hydraulischen Rettungsgeräts. Gewertet wird die Gesamtzeit, das schnellste Team gewinnt.

Der Wettkampf ist offen für Feuerwehren aus der Region. Kernens Pressesprecher Sascha Baumann: „Action ist garantiert: Tempo, Teamgeist und ein Hauch Wettkampffieber kommen hier zusammen.“ Jede angemeldete Mannschaft erhält zur Begrüßung eine Runde Erfrischungsgetränke. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 30. April, per E-Mail möglich – an paul.novokhatskiy@feuerwehr-kernen.de.