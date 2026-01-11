Nordmanntannen und Blaufichten, hoch gewachsene und hüfthohe, buschige Exemplare: Am Samstag gab es in Schwaikheim einen Wettbewerb mit pieksenden Wurfgeschossen.
11.01.2026 - 11:57 Uhr
Auf die Technik kommt es an. Das ist beim Baumweitwurf wie beim Speerwurf. Doch im Gegensatz zu letzterem sind die Wurfgeschosse nicht genormt. „Jeder Baum ist anders, das macht es etwas kompliziert“, sagt Jan Mutschler, der Leiter der Jugendfeuerwehr Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis). Er kennt sich aus – schließlich hat er schon den ersten Christbaumweitwurf-Wettbewerb im Ort mitorganisiert. Der fand im Jahr 2008 statt, als besonderes Ereignis zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Schwaikheim.