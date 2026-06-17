Feuerwehrhaus Ehningen: Gemeinderat stoppt neuen Vorstoß zur Standortsuche

Seit Jahren ringt der Ehninger Gemeinderat um den richtigen Standort für das neue Feuerwehrhaus. Zahlreiche Flächen wurden geprüft, verworfen und diskutiert. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats unternahm die Grünen-Fraktion nun einen weiteren Anlauf, eine Alternative zum bisherigen Standort-Favoriten, dem „Eingemachten Wäldle“ ins Spiel zu bringen. Doch die Mehrheit des Gremiums wollte die Standortdebatte nicht erneut öffnen. Mit 14 Nein-Stimmen bei fünf Ja-Stimmen (4 Grüne und 1 SPD) sprach sich das Gremium dagegen aus, das neu erworbene Zweygart-Areal im Bereich Hintere Burgwiesen II als möglichen Standort für das neue Feuerwehrhaus näher untersuchen zu lassen.

Für die Grünen begründete der Fraktionsvorsitzende Harald Bürkle den Antrag mit den erheblichen Herausforderungen des bislang vorgesehenen Standorts „Eingemachtes Wäldle“. Dort seien umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen, naturschutzrechtliche Verfahren sowie schwierige Bodenverhältnisse zu bewältigen. Zudem verwies er auf die inzwischen auf rund 20 Millionen Euro geschätzten Projektkosten. Das Zweygart-Areal könne nach Ansicht der Grünen eine schnellere und möglicherweise kostengünstigere Alternative darstellen. Vorausgesetzt, die gesetzlichen Ausrückzeiten der Feuerwehr könnten dort eingehalten werden. Die Fraktion hielt die von der Verwaltung genannten Kosten von rund 20.000 Euro für eine erste Untersuchung für vertretbar.

Bürgermeister sieht keinen Zeitgewinn

Der Ehninger Bürgermeister Lukas Rosengrün (SPD) empfahl hingegen, den Antrag abzulehnen. Zwar sei das Areal grundsätzlich groß genug für ein Rettungszentrum, jedoch bestehe derzeit ein Mietverhältnis bis Ende 2028 mit Verlängerungsoption. Ein früherer Baubeginn sei deshalb nicht zu erwarten. Am Standort „Eingemachtes Wäldle“ seien die notwendigen Verfahren bereits fortgeschritten. Die Verwaltung rechne damit, die artenschutzrechtlichen Maßnahmen bis zum Jahresende abzuschließen, so dass 2027 gerodet und im Frühjahr 2028 mit dem Bau begonnen werden könne.

Rosengrün erinnerte zudem daran, dass seit 2020 zahlreiche Alternativen geprüft worden seien. Bereits 2021 habe die Verwaltung einen Standort im Gewerbegebiet Leimental-Mahden vorgeschlagen, der jedoch keine Mehrheit gefunden habe. „Hätten wir dort gebaut, würde das Feuerwehrhaus jetzt schon stehen“, sagte er. Die Herausforderungen des aktuellen Standorts seien inzwischen weitgehend untersucht und würden abgearbeitet. Ein erneuter Einstieg in die Standortsuche kurz vor Abschluss der Verfahren sei aus Sicht der Verwaltung weder zielführend noch wirtschaftlich, so Rosengrün.

Die Verwaltung hält am bisherigen Standort fest

Auch die SPD-Fraktion zeigte Verständnis für den Vorstoß der Grünen. Man teile das Ziel, möglichst schnell ein neues Feuerwehrhaus zu realisieren. Innerhalb der Fraktion seien die Argumente jedoch unterschiedlich bewertet worden. Einerseits gebe es weiterhin Vorbehalte gegenüber dem Standort „Eingemachtes Wäldle“, andererseits seien beim Zweygart-Areal weder zeitliche Vorteile noch eine gesicherte Eignung erkennbar, erklärte Fraktionsvorsitzender Mark Baldinus. Er kündigte daher ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten der Mitglieder an.

Nach der Abstimmung stellte Rosengrün klar, dass die Gemeinde den eingeschlagenen Weg mit Nachdruck weiterverfolgen werde. „Sollte sich im weiteren Verfahren wider Erwarten herausstellen, dass der Standort „Eingemachtes Wäldle“ nicht realisierbar ist, dann muss erneut über Alternativen gesprochen werden“, so der Rathauschef. Derzeit sehe die Verwaltung dafür jedoch keinen Anlass.

Über das Rettungszentrum wird seit vielen Jahren diskutiert. Bereits 2019 hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Standort „Eingemachtes Wäldle“ ausgesprochen, – trotz der absehbar aufwendigen Umweltauflagen. Das Waldgrundstück befindet sich im Besitz der Gemeinde. Doch immer wieder wurden andere Standorte ins Spiel gebracht. Das „Gewann Kohler“ scheiterte am Kauf privater Grundstücke, ebenso das Gebiet „Eschbach“ an der Bühlallee. Einen Alternativstandort im Gewerbegebiet „Leimental/Mahden“ lehnte der Gemeinderat ab. Auch das Sportgelände der FKG-Schule schied schließlich aus aufgrund der hohen Kosten.