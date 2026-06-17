Feuerwehrhaus Ehningen: Gemeinderat stoppt neuen Vorstoß zur Standortsuche

Seit Jahren ringt der Ehninger Gemeinderat um den richtigen Standort für das neue Feuerwehrhaus. Zahlreiche Flächen wurden geprüft, verworfen und diskutiert. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats unternahm die Grünen-Fraktion nun einen weiteren Anlauf, eine Alternative zum bisherigen Standort-Favoriten, dem „Eingemachten Wäldle“ ins Spiel zu bringen. Doch die Mehrheit des Gremiums wollte die Standortdebatte nicht erneut öffnen. Mit 14 Nein-Stimmen bei fünf Ja-Stimmen (4 Grüne und 1 SPD) sprach sich das Gremium dagegen aus, das neu erworbene Zweygart-Areal im Bereich Hintere Burgwiesen II als möglichen Standort für das neue Feuerwehrhaus näher untersuchen zu lassen.