Schaufahren der Modellschiffe, Best of Straßenmusikfestival, spektakuläre Pyro-Show: Der Lichterzauber am Samstag im Blüba hat viele Besucher angezogen.

Sandra Lesacher 18.08.2024 - 11:19 Uhr

Glück gehabt: Als am späten Samstagabend nach vielen Tagen Sonnenschein der angekündigte Regen einsetzte, war der Lichterzauber samt Feuerwerk im Blühenden Barock schon durch. Es konnte also den ganzen Tag und Abend bei trockenem Wetter sommerlichen Temperaturen gefeiert werden – angefangen vom Schaufahren der Modellschiffe des Schiffsmodellbauclubs Ludwigsburg über das Lampionbasteln bis hin zum Musikprogramm „Best of Straßenmusikfestival“. Und dann das große Feuerwerk an der Emichsburg am Rand eines schroffen Felsabsturzes über dem Unteren Ostgarten: Der Rapunzelturm erstrahlte in einer spektakulären Pyro-Show, untermalt mit Musik aus den 1950er Jahren.