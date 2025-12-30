Glücksgefühle bei den einen – Todesangst bei etlichen anderen: Für Tiere bedeutet der Jahreswechsel oft tagelange Tortur.
Hamburg - Dass es mal blitzt und donnert, sind Tiere von Gewittern gewohnt – die inzwischen kriegsähnliche Böllerei zum Jahreswechsel allerdings versetzt viele von ihnen in tödliche Panik. "Silvester ist eine Katastrophe für Tiere", sagt Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung. Nach jeder Silvesternacht lägen tote Vögel in der Gegend, die in Panik etwa gegen Wände geflogen seien, in den Alpen stürzten Gämsen von Felsen, wenn an Almhütten Feuerwerk gezündet werde.