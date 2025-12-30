Leises Feuerwerk soll Tiere und Umwelt an Silvester schonen. Wie groß ist die Nachfrage bei einem Rutesheimer Baumarkt – und was hält der Tierschutzverein Ditzingen davon?

Es setzt auf Licht statt Lärm: Geräuschreduziertes, sogenanntes leises Feuerwerk verspricht denselben farbenfrohen Anblick wie Feuerwerk, das mit lautem Knall in die Luft schießt. In den vergangenen Jahren verbreitete sich diese Art von Feuerwerkskörpern immer mehr. Vor allem durch die temporären Verkaufsverbote für Silvesterfeuerwerk während Corona rückte es als Alternative in den Fokus.

Leises Feuerwerk sorgt für Lichteffekte statt Geräusche Der Hagebaumarkt Bolay in Rutesheim führt leises Feuerwerk bereits im dritten Jahr in Folge im Sortiment. Als es neu auf den Markt kam, wurde bei Bolay das ganz große Spektrum angeboten. Aber die leisere Variante wird nicht so gut angenommen, wie ursprünglich gedacht. „Die große Masse macht einen Bogen darum, sie will Feuerwerk mit Knall“, sagt Marktleiter Georg Stockinger. So liege herkömmliches Batteriefeuerwerk nach wie vor im Trend, obwohl es immer wieder in die Kritik gerät.

Auch am ersten Verkaufstag in diesem Jahr wird das klassische Angebot gut angenommen, im Hagebaumarkt Bolay kaufen es vor allem Eltern, die mit ihren Kindern kommen. Trotz der geringen Nachfrage will der Baumarkt die geräuscharme Pyrotechnik weiterhin verkaufen. Dem Marktleiter gefällt die Grundidee des leisen Feuerwerks, das preislich auf demselben Niveau wie das herkömmliche liegt: „Es ist komplett recycelbar und kann somit in die Altpapiertonne geworfen werden.“

Für die meisten Kunden, die leises Feuerwerk kauften, sei jedoch vor allem die Tierfreundlichkeit ausschlaggebend. Sie seien oft selbst Tierbesitzer oder dächten beim Kauf an die Nachbarshunde- oder katzen.

Tierschutzverein Ditzingen gegen jegliches Feuerwerk

Gerhard Seiz vom Tierschutzverein Ditzingen sagt dazu: „Da es Tiere unnötig belastet, sind wir allgemein gegen Feuerwerk.“ Bei seinem und anderen Tierschutzvereinen gingen am Neujahrstag vermehrt Meldungen über entlaufene Haustiere ein. Aus Angst ergriffen die Vierbeiner häufig die Flucht.

Das sei bei leisem Feuerwerk ebenso der Fall, da auch die Lichteffekte Tiere stören und erschrecken könnten. Am besten solle daher auf jegliches Feuerwerk verzichtet werden, so Seiz. „Ich weiß, Feuerwerk sieht toll aus und macht Spaß, aber den Tieren nicht“.

Georg Stockinger von Hagebau Bolay dagegen sagt: „Feuerwerk gehört für viele Leute einfach dazu, darum bieten wir es auch an. Das leise Feuerwerk ist dabei eine tier- und umweltfreundlichere Option.“