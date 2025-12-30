Leises Feuerwerk soll Tiere und Umwelt an Silvester schonen. Wie groß ist die Nachfrage bei einem Rutesheimer Baumarkt – und was hält der Tierschutzverein Ditzingen davon?
Es setzt auf Licht statt Lärm: Geräuschreduziertes, sogenanntes leises Feuerwerk verspricht denselben farbenfrohen Anblick wie Feuerwerk, das mit lautem Knall in die Luft schießt. In den vergangenen Jahren verbreitete sich diese Art von Feuerwerkskörpern immer mehr. Vor allem durch die temporären Verkaufsverbote für Silvesterfeuerwerk während Corona rückte es als Alternative in den Fokus.