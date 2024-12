Die Feuerzangenbowle wird bei der Kult-Veranstaltung vor Weihnachten in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) sowohl auf Leinwand gezeigt als auch als Getränk ausgeschenkt. Diesmal musste allerdings ein Ersatz-Standort her.

Andreas Hennings 22.12.2024 - 15:01 Uhr

Der Marktplatz? Ist seit ein paar Wochen eine große Baustelle. Das Wetter? Erweist sich als unbeständig. Und doch haben am Samstagabend in Steinheim an der Murr viele Besucher den Weg zum traditionellen Open-Air-Kino gefunden. Gezeigt wurde wieder der Kultklassiker „Feuerzangenbowle“ von 1944 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Dazu gab es zum Aufwärmen neben Glühwein und Punsch natürlich auch wieder das gleichnamige Getränk – vor Ort mit viel Show und Feuer hergestellt.