Zwischen Korntal und Weissach pendelt am Tag der Arbeit der historische Museumszug „Feurige Elias“ und bringt die Passagiere auch zum ein oder anderen Maifest.

Sophia Herzog 01.05.2025 - 16:12 Uhr

Während manche am freien Tag in der Sonne entspannt haben, musste eine schuften: Das „Käthchen von Heilbronn“ hat am Donnerstag so manchen Dampflok-Fan in den Mai gezogen. Als Feuriger Elias ist die Lok samt historischen Waggons an nur wenigen Tagen im Jahr auf der malerischen, kurvenreichen Strecke zwischen Korntal und Weissach unterwegs.