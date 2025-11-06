Der Biergarten im Schlossgarten ist am Donnerstag der offizielle Treffpunkt für die Fans von Feyenoord Rotterdam. Dort geht es mächtig laut zu – und ziemlich selbstbewusst.
06.11.2025 - 14:53 Uhr
Sie sind für ihre heftigen Feiern vor dem Anpfiff bekannt, die Fans von Feyenoord Rotterdam. Sowohl im heimischen Stadion De Kuip, wo regelmäßig Techno-DJs dem Publikum einheizen, als auch bei Auswärtsspielen. Da macht die Begegnung beim VfB Stuttgart am Donnerstag keine Ausnahme. Der offizielle Fan-Treffpunkt für die Niederländer ist der Biergarten von Sonja Merz im Schlossgarten, gleich beim Hauptbahnhof.