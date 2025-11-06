Timon Wellenreuther ist in Karlsruhe geboren – und ist Stammtorwart bei Feyenoord Rotterdam. Mit den Niederländern will er sich in der Partie beim VfB nicht verstecken.
06.11.2025 - 08:00 Uhr
Sein Vater ist in von September 2010 an für ein Jahrzehnt der Präsident des Karlsruher SC gewesen. Es waren turbulenten Zeiten, in denen Wellenreuther Senior, der später auch für die CDU im Bundestag saß, den KSC angeführt hat. Der Sohnemann Timon spielte in dieser Zeit für drei Saisons in der Jugend der Badener, ehe er sein Glück über eine Station beim FC Schalke 04 mit acht Bundesligaspielen bereits 2017 in den Niederlanden fand.