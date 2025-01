Ludwigsburg Basketballer halten sich zumindest im europäischen Wettbewerb schadlos. Nach dem Erfolg in Fribourg steht auch der Gruppensieg fest.

Joachim Klumpp 29.01.2025 - 21:28 Uhr

Fünf Spiele, fünf Siege. Das hört sich nach einem souveränen Auftritt der MHP Riesen in der Top-16-Gruppenphase des Fiba Europe Cups im Basketball an. War es aber nicht – zumindest am Dienstag Abend beim (37:41) in der Schweiz gegen Olympic Fribourg. Dort lagen Ludwigsburgs Basketballer gegen den – bei allem Respekt – zweitklassigen Gegner nach dem ersten Viertel mit 11:30 zurück, wobei sich einmal mehr die Offensivprobleme des Bundesligisten deutlich wurden.