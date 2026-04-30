Für Verbandschef Gianni Infantino wird es beim FIFA-Kongress in Vancouver keinen Geleitschutz durch die Polizei geben. Die Behörden nennen Gründe für ihre Entscheidung.
30.04.2026 - 07:36 Uhr
Vancouver - Für FIFA-Präsident Gianni Infantino wird es rund um den Kongress des Fußball-Weltverbands im kanadischen Vancouver keine Polizeieskorte geben. Ein entsprechender Antrag sei abgelehnt worden, teilte die Polizei von Vancouver mit und bestätigte damit lokale Medienberichte. "Formelle Fahrzeugkonvois mit Verkehrssperrungen sind Staatsoberhäuptern vorbehalten", sagte Polizeivizepräsident Don Chapman.