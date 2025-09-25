Die FIFA prüft die Idee einer weiteren Aufstockung der Weltmeisterschaft 2030 auf 64 Mannschaften. Der ehemalige Bundestrainer Löw befürchtet einen Qualitätsverlust.
25.09.2025 - 10:12 Uhr
Der frühere Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat Pläne um eine Aufstockung der WM 2030 auf 64 Mannschaften scharf kritisiert. „Ich sehe es vollkommen kritisch aus Sicht eines Trainers, weil die Gesundheit und die Qualität der Spieler immer an allererster Stelle stehen“, sagte der 65-Jährige am Rande des Europa-League-Spiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel bei Nitro. „Ich finde das völlig überzogen“, ergänzte der Weltmeistertrainer von 2014.