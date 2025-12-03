Mit einem Staraufgebot aus Mode-, Musik- und Filmwelt präsentiert die FIFA die Show zur Endrundenauslosung der Fußball-WM im kommenden Jahr. Die Moderation übernimmt ein deutscher Top-Promi.

dpa 03.12.2025 - 07:36 Uhr

Washington - Heidi Klum (52) übernimmt bei der Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine Hauptrolle. Das deutsche Supermodel wird die Veranstaltung am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) in Washington gemeinsam mit dem US-Schauspieler und Comedy-Star Kevin Hart sowie Schauspieler Danny Ramirez moderieren, wie der Weltverband FIFA mitteilte.