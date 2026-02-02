FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht sich für die Rückkehr russischer Teams in internationale Wettbewerbe aus. Das Verbot habe nichts gebracht, sagt er.
Gianni Infantino will russischen Teams wieder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ermöglichen. „Oh, auf jeden Fall. Das müssen wir. Ja ... zumindest auf Jugendebene. Dieses Verbot hat nichts gebracht“, antwortete der Präsident des Fußball-Weltverbands Fifa auf die Frage in einem Interview des britischen Senders Sky, ob die Fifa ihr Verbot aufheben sollte. „Es hat nur zu mehr Frustration und Hass geführt“, argumentierte Infantino.