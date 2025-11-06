Die Filder-Jazz-Freunde veranstalten ihr jährliches Jazzkarussell in der Echterdinger Zehntscheuer mit Swing, Latin-Musik und Ausflügen in den Pop.

Armin Friedl 06.11.2025 - 11:08 Uhr

Die Filder-Jazz-Freunde sind ein großer bunter Haufen von musikbegeisterten Menschen, die sich zumindest in ihrer Freizeit dem Jazz verschrieben haben. Fest steht, dass sie regelmäßig im Alten Rathaus von Musberg proben. Aber wer da dann tatsächlich kommt, das ist eine Überraschung für alle bis zum Probentag. Fest steht aber: Jeder, der da zu den Proben kommt, ist mit allen Sinnen dabei. Denn mit Musik haben die meisten auch beruflich zu tun, seis als ehemalige Profis, sei es als Unterrichtende oder einfach als Laienmusiker mit Ambitionen. Nur der Jazz, also der Geist der Improvisation, der kommt eben meistens zu kurz bei denen, die professionell unterwegs sind in Sachen Musik. Und damit der Weg nach Musberg zum Proben nicht allzu weit ist, wohnen die meisten auf der Filderebene.