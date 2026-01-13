Stuttgart 21 ist der Dauerbrenner beim gemeinsamen Pressestammtisch des Stadtseniorenrats und unserer Zeitung. Diesmal sorgt vor allem der geplante Pfaffensteigtunnel für Diskussionen.
Wie oft Stuttgart 21 beim Pressestammtisch in der Echterdinger Zehntscheuer bereits auf der Tagesordnung stand, können im Rückblick auch langjährige Teilnehmer des Formats nicht mit Sicherheit sagen. Da der gesamte Themenkomplex auch für den Filderraum ein Garant für Streit und Aufregung ist, muss es jedenfalls schon sehr häufig gewesen sein. Und auch dem jüngsten Besuch des S-21-Experten dieser Zeitung, Christian Milankovic, ging unmittelbar eine umstrittene Entscheidung mit großen Auswirkungen für die Fildern voraus: „Seit Ende vergangener Woche ist es sehr viel wahrscheinlicher geworden“, so der Thementeam-Koordinator für Mobilität und Verkehr, „dass einer der längsten Eisenbahntunnel Deutschlands auf den Fildern entsteht.“