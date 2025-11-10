Stephan Wieland und Kevin Goldberg sind die neuen Chefs von Filderhalle und „bertha’s place“. Welche Pläne haben sie? Und wie sieht das neue Gastro-Angebot dort aus?
Seit August ist in der Filderhalle ein Zweierteam zuständig: Kevin Goldberg und Stephan Wieland heißen die beiden neuen Geschäftsführer, die für die Filderhalle in Leinfelden und die Eventlocation „bertha’s place“ zuständig sind. Sie treten die Nachfolge von Nils Jakobi an, der nun die Schwabenlandhalle in Fellbach leitet. Sowohl Kevin Goldberg wie auch Stephan Wieland sind schon lange im Team; Goldberg war zuvor Head of Sales & Event und Wieland Technischer Leiter. „Wir haben uns von Beginn an entschieden, das gemeinsam zu machen“, sagt Goldberg. Die beiden haben sich im Tandem beworben. „Wir sind die Experten für diese beiden Unternehmen, wir wissen, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, damit wir uns weiter entwickeln.“