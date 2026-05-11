Filderhalle in Leinfelden So ist der Stand auf der Baustelle der Filderhalle
Die Filderhalle wird saniert – das ist ein großes Unterfangen. Wie ist der Stand auf der Baustelle, und welche Überraschungen gab es?
Die Filderhalle wird saniert – das ist ein großes Unterfangen. Wie ist der Stand auf der Baustelle, und welche Überraschungen gab es?
Wer aktuell an der Filderhalle vorbeifährt, sieht, dass sich etwas tut: Baumaterialien überall, aufgereihte Handwerkerfahrzeuge. Seit Februar ist die Filderhalle – mit Ausnahme des Panoramasaals – geschlossen, denn es wird großflächig saniert, erneuert, umgebaut.