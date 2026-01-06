 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Filderhalle: warum ist bis September größtenteils geschlossen?

Filderhalle Leinfelden-Echterdingen Filderhalle: warum ist bis September größtenteils geschlossen?

Filderhalle Leinfelden-Echterdingen: Filderhalle: warum ist bis September größtenteils geschlossen?
1
Die Filderhalle ist ab Februar geschlossen – mit Ausnahme des Panoramasaals. Foto: Holowiecki

Im neuen Jahr werden der große und der kleine Saal sowie das Foyer der Filderhalle in Leinfelden umgebaut. Was genau wird dort eigentlich gemacht – und wie lang wird das dauern?

﻿Schlagerparty am 23. Januar, Kinderfasching am 25. Januar: Die Närrinnen und Narren der Filderer sind Anfang 2026 außergewöhnlich zeitig dran mit ihren Faschingsveranstaltungen in Leinfelden. Der Grund für den Frühstart: Die Filderhalle wird geschlossen. Ab Anfang Februar geht es dort ans Eingemachte. Dann startet die Hauptsanierungsphase der zentralen Veranstaltungsstätte von Leinfelden-Echterdingen. Sie wird länger als ein halbes Jahr dauern – bis Ende September.

 

Im Fokus dieser Hauptsanierungsphase werden der große und der kleine Saal sowie das Foyer stehen. Auch wenn man es der Filderhalle auf den ersten Blick nicht unbedingt ansieht: Sie ist durchaus in die Jahre gekommen. Erbaut wurde sie tatsächlich 1958, seither wurde sie immer wieder modernisiert und mit Anbauten versehen. Damit man laut der Geschäftsführung den Besucherinnen und Besuchern „auch in Zukunft ein modernes, sicheres und zukunftsweisendes Veranstaltungsumfeld“ bieten könne, sei nun eben die nächste Modernisierung dran.

Filderhalle soll moderner, barrierefreier und nachhaltiger werden

Gemacht werden muss einiges. So soll beispielsweise das Foyer komplett neu gestaltet werden. „Es wird ein neues Deckenbild und ein neues Beleuchtungskonzept geben, Handlauf und Brüstung werden erneuert, und der markante grobe Putz der Oberfläche wird durch einen glatten Putz ersetzt werden“, erklärt Benjamin Dihm, der Erste Bürgermeister. Auch der Vorplatz zum Haupteingang soll eine neue Gestalt erhalten. Der Brandschutz wird ebenfalls modernisiert.

Ein zentrales Element ist zudem die Vorbereitung der Halle auf die künftige Geothermie-Anbindung für eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung. Die Lüftungs- und Heizungsanlagen werden auf den neuesten Stand der Technik gebracht. In der Tiefgarage wird bereits seit Oktober 2025 gearbeitet. Die Zufahrt ist seither gesperrt. Die Garage wird vollständig saniert. Dazu gehört auch, dass sie barrierefrei wird, wie Kevin Goldberg, einer der beiden Filderhalle-Geschäftsführer, erklärt: „Ein Aufzug wird eingebaut, über den man von der Tiefgarage direkt ins Gebäude gelangen kann.“

Unsere Empfehlung für Sie

Dunja Hayali auf den Fildern: „Vergiss nie, wo du herkommst“ – Hayali begeistert Publikum

Dunja Hayali auf den Fildern „Vergiss nie, wo du herkommst“ – Hayali begeistert Publikum

Dunja Hayali begeistert in der ausverkauften Filderhalle mit Einblicken in ihre Arbeit und persönlichen Geschichten. Warum der Abend in Leinfelden-Echterdingen so besonders war.

Das alles lässt sich die Stadt einiges kosten. Laut Benjamin Dihm werden etwa 14,3 Millionen Euro in den Gebäudekomplex und insbesondere in die Technik investiert, hinzu kommen 600 000 Euro für den Außenbereich. Angesichts der mittlerweile deutlich schlechteren Finanzlage sei nachträglich in Sachen Materialität, Ausführung sowie Umfang noch etwas abgespeckt worden, „allerdings bleiben sämtliche sicherheitstechnisch und hygienisch relevante Maßnahmen weiter bestehen“.

Für die Zeit des Umbaus gibt es Alternativen zur Filderhalle

Die Menschen in Leinfelden-Echterdingen werden bis zum Herbst nicht komplett auf die Filderhalle verzichten müssen. Der Panoramasaal etwa, der erst 2019 eingeweiht wurde, bleibt offen, wie Kevin Goldberg sagt. „Dort werden auch weiterhin die Gemeinderatssitzungen stattfinden.“ Alternativen gebe es in der Stadt ebenfalls. Je nach Veranstaltungsgröße biete sich beispielsweise das Bertha’s Place in Echterdingen für Events an, dieses gehört ebenfalls zur Filderhalle, außerdem gebe es noch die Zehntscheuer und das Walter-Schweizer-Kulturforum in Echterdingen oder den Bürgersaal in Musberg. Bereits im Frühjahr 2025 sei das Team der Filderhalle auf die Stammkundschaft zugegangen, um über die bevorstehende Sanierung und Alternativen zu informieren.

Weitere Themen

Umweltzentrum Plochingen: Aus Weihnachtsbaum wird Badekugel – Kreative Ideen für ausgediente Christbäume

Umweltzentrum Plochingen Aus Weihnachtsbaum wird Badekugel – Kreative Ideen für ausgediente Christbäume

Kreative Ideen für ausgediente Weihnachtsbäume vermittelt das Umweltzentrum Plochingen in einem Kurs am 13. Januar.
Von Elisabeth Maier
Filderhalle Leinfelden-Echterdingen: Filderhalle: warum ist bis September größtenteils geschlossen?

Filderhalle Leinfelden-Echterdingen Filderhalle: warum ist bis September größtenteils geschlossen?

Im neuen Jahr werden der große und der kleine Saal sowie das Foyer der Filderhalle in Leinfelden umgebaut. Was genau wird dort eigentlich gemacht – und wie lang wird das dauern?
Von Caroline Holowiecki
OB Christof Bolay im Interview: Gewerbegebiet verkauft sich schlecht – „Es fließt zu viel Kaufkraft ab“

OB Christof Bolay im Interview Gewerbegebiet verkauft sich schlecht – „Es fließt zu viel Kaufkraft ab“

Im nachhaltigen Gewerbegebiet Scharnhausen West stehen viele Flächen zum Verkauf. Dennoch ist OB Christof Bolay mit der Entwicklung der Wirtschaft zufrieden.
Von Elisabeth Maier
Wandern im Kreis Esslingen: 18 Monate nach Rutschung: Beliebter Wanderweg in Beuren jetzt wieder begehbar

Wandern im Kreis Esslingen 18 Monate nach Rutschung: Beliebter Wanderweg in Beuren jetzt wieder begehbar

Nach dem Starkregen im Juni 2024 war ein Teil eines Premiumwanderwegs bei Beuren (Kreis Esslingen) abgerutscht. Erst jetzt erfolgte die Sanierung des Philosophenwegs.
Von Elke Hauptmann
Esslingen: Wie geht es mit dem Marktplatz weiter?

Esslingen Wie geht es mit dem Marktplatz weiter?

Eines der auffälligsten Bauprojekte in der Esslinger Innenstadt beginnt bald: Die Umgestaltung des Marktplatzes. Die Stadt möchte zum Baubeginn die Bürger informieren.
Von Frederic Feicht
Abfall wird nicht abgeholt: Verzögerungen bei der Müllabfuhr im Kreis Esslingen – schon wieder Personalnot

Abfall wird nicht abgeholt Verzögerungen bei der Müllabfuhr im Kreis Esslingen – schon wieder Personalnot

Die Termine der Leerung sind bei allen Abfallarten derzeit nicht zu halten, teilt der AWB mit. Die beauftragten Entsorgungsfirmen geben Personal- und Fahrzeugausfälle als Grund an.
Von Elke Hauptmann
Großbaustelle in Oberesslingen: Verkehr beeinträchtigt: Bauarbeiten im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen

Großbaustelle in Oberesslingen Verkehr beeinträchtigt: Bauarbeiten im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen

Die Netze BW beginnt mit der Verlegung neuer Mittelspannungskabel. Ab Mitte Januar müssen sich Autofahrer und Anwohner in Oberesslingen auf erhebliche Einschränkungen einstellen.
Von Yelin Türk
Polizei ermittelt: Mehrere Einbrüche im Kreis Esslingen

Polizei ermittelt Mehrere Einbrüche im Kreis Esslingen

Die Polizei ermittelt, nachdem in mehreren Orten im Kreis Esslingen eingebrochen wurde. Was ist bekannt?
Von Robert Korell
Kreis Esslingen: Wann und wo kann man seinen Christbaum entsorgen?

Kreis Esslingen Wann und wo kann man seinen Christbaum entsorgen?

Weihnachten ist vorbei. Aber wie werde ich meinen Christbaum wieder los? Die Abholtermine und Entsorgungsplätze im Kreis Esslingen im Überblick.
Von Frederic Feicht
Sport in Ostfildern: Ehrenamtliche Initiative ermöglicht Schwimmen lernen

Sport in Ostfildern Ehrenamtliche Initiative ermöglicht Schwimmen lernen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zeichnet die ehrenamtlichen Kemnater Badbetreiber für ihren Einsatz aus. Sie führen die Schwimmhalle in Eigenregie.
Von Elisabeth Maier
Weitere Artikel zu Sanierung Schließung Tiefgarage Baustelle Leinfelden-Echterdingen
 
 