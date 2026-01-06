Filderhalle Leinfelden-Echterdingen Filderhalle: warum ist bis September größtenteils geschlossen?
06.01.2026 - 12:00 Uhr
Schlagerparty am 23. Januar, Kinderfasching am 25. Januar: Die Närrinnen und Narren der Filderer sind Anfang 2026 außergewöhnlich zeitig dran mit ihren Faschingsveranstaltungen in Leinfelden. Der Grund für den Frühstart: Die Filderhalle wird geschlossen. Ab Anfang Februar geht es dort ans Eingemachte. Dann startet die Hauptsanierungsphase der zentralen Veranstaltungsstätte von Leinfelden-Echterdingen. Sie wird länger als ein halbes Jahr dauern – bis Ende September.