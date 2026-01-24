Drei 14-Jährige sprengen offenbar einen Zigarettenautomaten in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen). Die Polizei sucht nach ihnen – auch mit einem Hubschrauber.

Annika Mayer 24.01.2026 - 13:05 Uhr

Drei 14-Jährige haben offenbar am Freitagabend in Filderstadt einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.35 Uhr in der Lindenstraße im Stadtteil Bernhausen. Die drei Jugendlichen beschädigten offenbar den Automaten vollständig mit einem noch unbekannten Sprengmittel.