Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei musste eine Person schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

nse 02.08.2024 - 13:51 Uhr

Wegen zu hoher Geschwindigkeit ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall auf der Degerlocher Straße an der Einmündung Harthäuser Hauptstraße in Filderstadt gekommen.