Mitte Dezember ist ins Bürgeramt in Harthausen eingebrochen worden. Die Wiedereröffnung lässt auf sich warten. Warum dauert das so lang?
Wann genau der Einbruch war, das liegt nach wie vor im Dunklen. Wenige Tage vor Weihnachten, genauer gesagt in der Nacht vom Freitag, 12. Dezember, auf den Samstag, 13. Dezember, wurde am Rathaus in Harthausen zunächst eine Fensterscheibe direkt neben der Eingangstür eingeschlagen, wodurch mindestens zwei Täter ins Erdgeschoss des Gebäudes und damit ins Bürgeramt gelangten. Drinnen wurde alles durchwühlt. Fund: ein Tresor. Er wurde aus seiner Verankerung gerissen und gestohlen. Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr wurde der Safe schließlich gut 15 Kilometer entfernt aufgefunden. Um ihn zu öffnen, hatten die Einbrecher ihn vom Parkhaus am Fasanenweg in Unteraichen geworfen. Anschließend hatten sie noch den Inhalt des Tresors in Brand gesetzt.