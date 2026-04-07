Die invasive Hornissenart gibt es zunehmend auch in Baden-Württemberg, informiert das Filderstädter Umweltschutzreferat. Nester sollten gemeldet werden.
07.04.2026 - 19:00 Uhr
Die Asiatische Hornisse – eine invasive, gebietsfremde Art – wird zunehmend auch in Baden-Württemberg gesichtet, informiert das Filderstädter Umweltschutzreferat. Gerade jetzt im Frühjahr baue die Asiatische Hornisse kleine Nester an geschützten Stellen – beispielsweise an Decken von Garagen und Gartenhäuschen. „Man erkennt die asiatische Hornisse an ihrer schwarzen Grundfärbung: Die Brust ist schwarz, der Hinterleib dunkel mit gelb-orangener Binde. Die Beine sind schwarz, gelb gefärbt“, ist auf der Homepage der Landesanstalt für Bienenkunde der Uni Hohenheim zu lesen.