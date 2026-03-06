Filderstadt Dauerärger um Glascontainer: Stadt greift durch
Nach Beschwerden aus der Nachbarschaft hat das Filderstädter Baurechtsamt einen Altglascontainerstandort in Bernhausen aufgelöst. Ersatz gibt es an dieser Stelle nicht.
Nach Beschwerden aus der Nachbarschaft hat das Filderstädter Baurechtsamt einen Altglascontainerstandort in Bernhausen aufgelöst. Ersatz gibt es an dieser Stelle nicht.
Kein Glas auf dem Boden, kein will abgelegter Müll, und auf den Rändern der Altglascontainer türmen sich auch keine abgeschraubten Deckel. Sandra Gmehling ist zufrieden. Am Containerstandort an der Ecke Uhlberg- und Kirchstraße in Plattenhardt kann die Leiterin des Filderstädter Baurechtsamts an diesem sonnigen Mittag wirklich nichts aussetzen. Doch sie weiß, dass es hier und auch anderswo in der Stadt mitunter ganz anders ausschaut. Dieser Tage hat die Stadtverwaltung kurzen Prozess gemacht und einen Containerstandort aufgelöst.