Noch im ersten Halbjahr soll die gemeinsame Filiale von Post und Postbank an der Diepoldstraße in Bernhausen schließen. Wie geht es weiter? Und was ist eigentlich mit dem verwaisten Standort in Harthausen?

Caroline Holowiecki 28.03.2025 - 14:27 Uhr

Die gemeinsame Filiale von Post und Postbank in der Diepoldstraße in Filderstadt-Bernhausen wird zugemacht. „Ich kann bestätigen, dass wir die Filiale dort im Laufe des ersten Halbjahrs 2025 schließen werden“, teilt ein Postbank-Sprecher mit. Einen konkreten Termin könne er noch nicht nennen. Die Kundschaft werde etwa sechs Wochen vor der Schließung durch Aushänge und Handzettel über die Details informiert. Immerhin soll es Post- und Paketdienstleistungen in Bernhausen auch nach der Schließung im gewohnten Umfang geben, kündigt der Sprecher an. Dafür werde die Deutsche Post „rechtzeitig eine Partnerfiliale in der Nähe zur Verfügung stellen, in der Regel in einem Geschäft des Einzelhandels“.