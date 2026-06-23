Filderstadt „Filderstadts Dönermeister“: Kult-Döner-Nachfolger ist ein alter Bekannter
Der Imbiss Batman Kebap in Bonlanden ist zu. An der Stelle hat nun Besni Kebap eröffnet. Über den neuen Betreiber freuen sich in Filderstadt und Umgebung viele.
Der Imbiss Batman Kebap in Bonlanden ist zu. An der Stelle hat nun Besni Kebap eröffnet. Über den neuen Betreiber freuen sich in Filderstadt und Umgebung viele.
Der Kunde kommt ins Restaurant, strahlt, schüttelt Hände – und fällt Kazim Yasar um den Hals. „Ich habe sechs Jahre gewartet“, ruft er freudig. Szenen wie diese spielen sich dieser Tage augenscheinlich häufig ab im neuen Döner-Imbiss Besni in Bonlanden. Etliche Gäste treibt nicht nur der Hunger ins Lokal an der Plattenhardter Straße, sondern auch die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit dem Wirt. Kazim Yasar betreibt die Gastronomie – und in Filderstadt ist er bekannt.