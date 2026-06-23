Der Kunde kommt ins Restaurant, strahlt, schüttelt Hände – und fällt Kazim Yasar um den Hals. „Ich habe sechs Jahre gewartet“, ruft er freudig. Szenen wie diese spielen sich dieser Tage augenscheinlich häufig ab im neuen Döner-Imbiss Besni in Bonlanden. Etliche Gäste treibt nicht nur der Hunger ins Lokal an der Plattenhardter Straße, sondern auch die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit dem Wirt. Kazim Yasar betreibt die Gastronomie – und in Filderstadt ist er bekannt.

Von 2004 bis 2021 führte er den Imbiss Bosporus in Bernhausen. Dann legte er aus familiären Gründen eine mehrjährige Pause ein. Und nun ist er zurückgekehrt ins Kebap-Business. Viele Leute haben das begeistert zur Kenntnis genommen. „Ohhh, viel Erfolg und herzlich willkommen zurück“, schreibt eine Frau bei Facebook, „beschte Döner“, kommentiert eine andere. „Er war und ist der BESTE“, schreibt ein Mann im sozialen Netzwerk. „Ich bin überglücklich“, bekundet ein Mann in den Online-Rezensionen, ein anderer jubelt: „Filderstadts Dönermeister wieder am Start!“

In Bonlanden: Der Teig für Brote, Pizzen und Fladen ist selbstgemacht

Auch Kazim Yasar freut sich über das Wiedersehen. „Wir sind wie eine Familie“, sagt er – und das ist im Fall von Besni Kebap wörtlich zu nehmen. An diesem Tag sind Kazim Yasars Sohn Mehmet und seine Brüder Sinan und Irfan da. Auch der Cousin schwirrt irgendwo im Hintergrund herum. Alle helfen mit. Döner machen, das ist bei den Yasars eine echte Familienangelegenheit. „Ich habe mit 15 Jahren angefangen in einem Imbiss in Stuttgart“, sagt Kazim Yasar. Mit den Jahrzehnten habe er sich viel Wissen angeeignet. Der Teig für die Brote, Pizzen und Fladen werde selbst hergestellt, auch die Dönerspieße würden beim Produzenten nach Kazim Yasars Rezept gemacht.

„Wir sind wie eine Familie“ Kazim Yasarneuer Betreiber des Döner-Imbiss in Bonlanden

Besni Kebap – benannt nach Kazim Yasars Heimatort in Südostanatolien – hat am 1. Juni in den Räumen des Bonländer Kult-Döners Batman Kebap eröffnet. 36 Jahre lang führten die Eheleute Esma und Cemal ihr Imbissrestaurant. Angefangen hatte das Paar 1990 an der Bonländer Hauptstraße, dann ging es an die Marktstraße. Zwischendurch bewirteten die Batmans auch aus Buden heraus. Vor 17 Jahren haben die Eheleute dann an der Plattenhardter Straße gebaut und seither dort bewirtet – bis sie Mitte Mai aufgehört haben. Altershalber.

Der Standort gefällt dem Nachfolger Kazim Yasar gut. Sein ehemaliges Lokal in Bernhausen sei viel kleiner gewesen, „hier habe ich mehr Möglichkeiten“, außerdem freue er sich über die vielen Sitzplätze, die eigenen Parkplätze vor der Tür und die große Theke. Am meisten aber freut er sich offenkundig, dass die alte Kundschaft ihn nicht vergessen hat. Aus Neuhausen, Harthausen oder Aichtal kämen Gäste. „Wer es hört, dass ich wieder da bin, kommt gleich“, sagt er strahlend. Kazim Yasar muss grinsen. „Früher waren es kleine Jungs, jetzt sind es große Männer.“