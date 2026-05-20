Der in Bernhausen lebenden gebürtigen Französin Christine Wagner ist die höchste Auszeichnung der Stadt Filderstadt zuteil geworden. Sie erhält die Bürgermedaille.
20.05.2026 - 14:00 Uhr
Christine Wagner aus Bernhausen, die langjährige Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft, ist mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet worden. Die Geehrte macht sich seit Jahrzehnten vor allem für den Austausch zwischen Deutschen und Franzosen stark, und der ist in Filderstadt sehr lebendig. Erst vor wenigen Tagen ist eine Delegation aus La Souterraine, einer der beiden Filderstädter Partnerstädte, wieder abgereist.