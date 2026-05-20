Der in Bernhausen lebenden gebürtigen Französin Christine Wagner ist die höchste Auszeichnung der Stadt Filderstadt zuteil geworden. Sie erhält die Bürgermedaille.

Christine Wagner aus Bernhausen, die langjährige Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft, ist mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet worden. Die Geehrte macht sich seit Jahrzehnten vor allem für den Austausch zwischen Deutschen und Franzosen stark, und der ist in Filderstadt sehr lebendig. Erst vor wenigen Tagen ist eine Delegation aus La Souterraine, einer der beiden Filderstädter Partnerstädte, wieder abgereist.

Zu verdanken sind solche Begegnungen eben der Deutsch-Französische Gesellschaft. Seit 2003 gibt es den Verein, der sich vor allem um den Austausch auf kultureller Ebene bemüht. Christine Wagner ist nicht nur Gründungs-, sondern bis heute auch Vorstandsmitglied.

Die 83-Jährige wurde im französischen Straßburg geboren, lebt aber seit 1978 in Filderstadt. Im Schwäbischen fühlt sie sich nach eigenen Angaben sehr wohl, doch „mein Antrieb ist, Frankreich zu zeigen“. Für ihre langjährige Partnerschaftsarbeit ist Christine Wagner erst im vergangenen Jahr vom französischen Generalkonsul in Stuttgart, Gaël de Maisonneuve, mit der Medaille des Élysée-Vertrags geehrt worden, einer Auszeichnung, die an Personen verliehen wird, die sich in der Zusammenarbeit der beiden Länder und der Menschen, die dort leben, verdient gemacht haben.

Seltene Auszeichnung in Filderstadt

Der Oberbürgermeister Christoph Traub würdigte Christine Wagner scherzhaft als „ehrenamtliche kommunale Außenministerin Filderstadts mit Arbeitsschwerpunkt Frankreich“. Diesem Titel werde sie mehr als gerecht. „Sie will vermitteln, bringt Menschen zusammen, stiftet Freundschaften, weil sie weiß, dass darin der Wesenskern eines friedlichen Zusammenlebens in Europa liegt. Diesen Wert verkörpert sie und diese Haltung vertritt sie – erkennbar und hörbar“, sagte er.

Die Bürgermedaille ist eine Ehrung, die die Stadt Filderstadt nur selten an herausragende Persönlichkeiten vergibt. Seit 1996 wird sie verleihen, vor Christine Wagner haben erst drei Personen diese Auszeichnung erhalten.