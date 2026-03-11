 
  Region
  Landkreis Esslingen

  Im Auge des Sturms: Die S-Bahn-Baustelle kostet diesen Wirt Gäste

Filderstadt Im Auge des Sturms: Die S-Bahn-Baustelle kostet diesen Wirt Gäste

1
Wirt Ioannis Nikolaou arbeitet seit Jahren schon direkt neben der Baustelle zur S-Bahn-Verlängerung. Foto: Caroline Holowiecki

Ioannis Nikolaou betreibt seit 15 Jahren das Restaurant Sirtaki in Sielmingen, mehr als drei Jahre davon hat er die S-Bahn-Baustelle vor der Nase. Der finanzielle Einbruch ist groß.

Es rumpelt. Irgendwo fährt eine Säge kreischend durch Metall oder Beton. Eine Baggerschaufel fliegt immer wieder am Fenster vorbei und belädt einen Laster. Ioannis Nikolaou schaut nicht mal auf, sondern widmet sich seinem Espresso. An das Tohuwabohu hat er sich längst gewöhnt. Zumal: Das heute sei gar nichts. „Gestern haben sie Sand verdichtet, da hat das ganze Haus vibriert“, sagt er. Seit 15 Jahren führt Ioannis Nikolaou sein griechisches Lokal Sirtaki in Sielmingen, und seit mehr als drei Jahren befindet er sich im Auge des Sturms. Unmittelbar vor der Eingangstür seines Restaurants entsteht der neuen S-Bahnhof, die Baugrube ist keine fünf Meter entfernt. Unter der Woche wird hier ab 7 Uhr gearbeitet. „Ich bin live dabei“, sagt er und lächelt gequält.

 

Zuletzt hat sich das Ganze für den Wirt zugespitzt, denn seit dem Juni 2025 ist die Bahnhofstraße, die Zufahrt zu seinem Lokal, voll gesperrt. Es gibt teils weiträumige Umleitungen. Der aus Sielmingen nach Norden herausfahrende Verkehr wird durchs Industriegebiet und über eine neue Verlängerung der Mercedesstraße geführt. Fahrzeuge, die aus Richtung Neuhausen kommen, müssen jedoch außenrum fahren – über Bernhausen und an der extra ertüchtigten Ecke Neuhäuser/Nürtinger Straße nach links Richtung Sielmingen. Laut Google Maps sind das etwa 3,5 Kilometer mehr. Eigentlich hätte die Vollsperrung der Bahnhofstraße bereits aufgehoben sein sollen, dann wurde sie aber laut einer Mitteilung der Stadt bis „voraussichtlich Ende Mai 2026“ verlängert.

Baustelle in Sielmingen: Das Sirtaki ist per Auto nicht erreichbar

So sieht es an der S-Bahn-Baustelle in Sielmingen aktuell aus. Foto: Caroline Holowiecki

Das heißt, dass das Sirtaki weiterhin nicht per Auto erreichbar ist. Für den Pächter ist das nicht nur beim Einkaufen ein Problem. Viele Gäste würden sich über die fehlende Zufahrt und die angespannte Parksituation beschweren. „Ich denke, manche Leute fahren zum Kreisverkehr, gucken und fahren weiter. Heutzutage kannst du bei Google ein anderes Restaurant finden“, sagt er. Seit etwa einem Monat lasse er seine Gäste zudem über die Hintertür ins Lokal, da der Bauzaun an der Bahnhofstraße den direkten Weg versperrt. Alles in allem spricht er von einem finanziellen Einbruch in Höhe von 43 Prozent, „das sind Fakten vom Steuerberater“.

Entschädigung wegen Verdienstausfällen? Abgelehnt!

Mitunter müsse er Lebensmittel wegen ausbleibender Kundschaft wegwerfen. Auch Personal habe er entlassen. „Wir waren sieben Leute, fest“, sagt er. Aktuell bestreite er das Lokal hauptsächlich mit seiner Frau und einem Koch, am Wochenende und bei Bedarf kämen Kräfte auf Zuruf. Ioannis Nikolaou sagt, er habe über einen Anwalt versucht, von der SSB eine Entschädigung wegen Verdienstausfällen zu erhalten. Das sei abgelehnt worden. Klagen? „Das kostet Nerven und Zeit, beides habe ich nicht.“

Die Nerven liegen auch anderswo blank. „Was ist mit den Anwohnern der Umleitungsstrecken?“, schreibt ein Mann aus Bernhausen an unsere Redaktion. „Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass die Mercedesstraße (Industriegebiet!) nicht für den Verkehr in beide Richtungen genutzt wird – wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, empört er sich. Auch Martin Schill, der Inhaber der Bäckerei Schill, klagte bereits im September 2025 über 70 Prozent Umsatzeinbußen in seiner Sielminger Filiale.

Ioannis Nikolaou wird noch Jahre mit der Baustelle vor seinem Lokal leben müssen. „Ich weiß, dass ich es nicht ändern kann. Ich werde nur aufgeregt, es bringt nichts“, sagt er. Immerhin habe er treue Stammgäste. „Gott sei Dank“, sagt er. Nun hofft er, dass sich wenigstens der Öffnungstermin der Bahnhofstraße nicht wieder verschiebt, „damit wir wieder in den alten Rhythmus kommen“.

